தளபதி 67 ப்ரோமோவில் சிம்பு.. அப்போ அவரு தான் மெயின் வில்லனா?: எகிறும் எதிர்பார்ப்பு... உண்மை என்ன?

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் பொங்கல் ரேஸில் களமிறங்கிய வாரிசு, உலகம் முழுவதும் 300 கோடி ரூபாய் வசூலை நெருங்கிவிட்டது.

வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தளபதி 67 படப்பிடிப்பில் பிஸியாகிவிட்டார்.

விக்ரம் படத்தின் பிரம்மாண்டமான வெற்றிக்குப் பிறகு லோகேஷ் சினிமாட்டிக் கான்செப்ட்டில் உருவாகும் தளபதி 67 மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது.

கேங்ஸ்டர் ஜானரில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் அபிஸியல் அப்டேட் விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், மெயின் வில்லன் குறித்து தகவல் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Lokesh Kanagaraj is directing Vijay's 67th film. The shooting of this film titled Thalapathy 67 is going on fast. In this case, It is reported that Simbu is playing the villain role against Vijay in Thalapathy 67.