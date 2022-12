வாரிசு செட்டில் இருந்து வேகமாக வெளியேறிய விஜய்… ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் தேதியுடன் வந்த வம்ஷி பைடிபள்ளி!

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது.

பொங்கலுக்கு அஜித்தின் துணிவும் ரிலீஸாக உள்ளதால், திரையரங்குகளில் விஜய் ரசிகர்கள் வாரிசு படத்திற்கான பேனர் வைத்து போட்டியை துவங்கி விட்டனர்.

முக்கியமாக சென்னையின் முக்கியமான திரையரங்குகள் எல்லாம் வாரிசு படத்தின் பிரம்மாண்டமான பேனர்களால் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.

பொங்கல் ரேஸில் உக்கிரமான வாரிசு, துணிவு… பஞ்சாயத்தை கூட்டிய விஜய், அஜித் ரசிகர்கள்!

English summary

Vijay starrer Varisu is set to release for Pongal. As Vijay's scenes were over in this film, he left the shooting spot. In this case, the trailer of Varisu is expected to be released on January 1.