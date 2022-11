அஜித்துக்கு இப்படி ஒரு மாஸ் கதை இருக்குது... ரசிகர்களின் பல்ஸை எகிற வைத்த லோகேஷ் கனகராஜ்!

சென்னை: மாநகரம் மூலம் அறிமுகமான லோகேஷ் கனகராஜ், நான்கே படங்களில் கோலிவுட்டின் டாப் இயக்குநராக மாஸ் காட்டி வருகிறார்.

மாஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து தளபதி 67ல் விஜய்யுடன் மீண்டும் இணைகிறார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

தளபதி 67 ஷூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அஜித்துடன் லோகேஷ் கனகராஜ் இணையலாம் என்ற தகவல் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளேயும் ஒரு நடிகர் இருக்கார் பாருங்களேன்… இது எப்போன்னு தெரியுமா?

English summary

Thalapathy 67 is going to be made in the Vijay-Lokesh Kanagaraj alliance. In this case, Lokesh Kanagaraj, speaking at a recent event, said that he would direct a film like Deena if he teamed up with Ajith.