மிகப்பெரிய காவியமான மஹாபாரதம் 5D டெக்னாலஜியில் தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான தயாரிப்பு செலவு ரூ.700 கோடி என திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியில் தயாராகும் படத்தில் பாலிவுட் முன்னணி ஹீரோக்கள் அக்‌ஷய்குமார், ரன்வீர் சிங் அஜய்தேவ்கான் உள்ளிட்ட பலரும் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்தை தயாரித்தவரின் தந்தை 1965 ஆம் ஆண்டு தயாரித்த மஹாபாரதம் இந்தியில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட் அடித்தது வரலாறு.

English summary

The epic Mahabharata is going to be made in 5D technology. The production cost for this is planned to be Rs.700 crores. The film is prepared in Hindi will also star Bollywood leading heroes Akshay Kumar, Ranveer Singh Ajaidevkhan and many others. Mahabharatham, produced by the father of this film in 1965, is a box office hit in Hindi.