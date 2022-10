தளபதி 67ல் இணையும் மலையாள இளம் நடிகர்… சம்பளத்தை குறைக்கும் முடிவில் விஜய்?

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

வாரிசு படத்தைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67' படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளார்.

தளபதி 67 படத்தில் விஜய்யுடன் நடிக்கும் நடிகர்கள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், தற்போது மலையாள இளம் நடிகரும் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Vijay's Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj will begin shooting soon. It is reported that young Malayalam actor Mathew Thomas will play an important role in this film.