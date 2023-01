இது வாரிசு ட்ரெய்லரா... இல்ல இந்தி சீரியல் ப்ரோமோவா..? ட்ரோலாகும் விஜய்ண்ணா கிரிஞ்ச் டயலாக்!

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு இன்று மாலை வெளியிட்டது.

வெளியான சில மணி நேரங்களிலேயே யூடியூப்பில் 50 லட்சம் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது வாரிசு ட்ரெய்லர்.

ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் ப்ளஸ் ஆக்‌ஷன் ஜானர் என வெரைட்டியாக உருவாகியுள்ளது வாரிசு ட்ரெய்லர்.

இருப்பினும் இன்னொரு பக்கம் வாரிசு பட ட்ரெய்லரை இந்தி சீரியல் ரேஞ்சுக்கு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

துணிவை விஞ்சிய வாரிசு ட்ரெயிலர்.. ஒரு மணி நேரத்தில் இவ்வளவுவி யூசா?

English summary

Vijay's Varisu, Ajith starred Thunivu movies release for Pongal. While the trailer of Ajith's Thunivu has already been released, the trailer of Vijay's Varisu has also been released. In this case, Netizens are trolling Vijay's Varisu trailer as a Hindi serial promo.