விஜய் எப்போ ஷு மாற்றினார்... இப்படி சொதப்பீட்டிங்களே நெல்சன்

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் டிரைலரை வைத்து கலாய்க்கும் நெட்டிசன்களின் வேலை இன்னும் குறைந்த பாடில்லை. டிரைலரை அணு அணுவாக கவனித்து, கிண்டல் செய்து வருகிறார்கள்.

விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வந்ததாலும், படத்தின் ரிலீசுக்கு இன்னும் 10 நாட்களே உள்ளதாலும் படத்தின் டிரைலரை சன் பிக்சர்ஸ் நேற்று வெளியிட்டது.

வெளியானது பீஸ்ட் படத்தின் ட்ரைலர்…அச்சு அசல் அந்த படத்தின் சாயல் இருக்கே.

English summary

In the Beast trailer, Vijay wears ordinary shoes in the first shot of the mall. For the next shot, he is wearing skate shoes. Netizens are wondering when Vijay changed his shoes in the midst of a serious fight with terrorists.