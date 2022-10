விஜய்யின் வாரிசு படத்துடன் மோத தயக்கம்… ஆதிபுருஷ் ரிலீஸை தள்ளி வைக்கும் பிரபாஸ்?

ஐதராபாத்: பிரபாஸ், கீர்த்தி சனோன் நடித்துள்ள 'ஆதிபுருஷ்' திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 12ம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

பொங்கலை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு, சிரஞ்சீவி, பாலையா ஆகியோரின் படங்களும் வெளியாகவுள்ளன.

விஜய்யின் வாரிசு தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளதால் ஆதிபுருஷ் படத்தை பொங்கலுக்கு வெளியிட பிரபாஸ் தயக்கம் காட்டுவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Prabhas starrer Adipurush has been announced to release on January 12. Meanwhile, Vijay's Varisu, Ajith's Thunivu, Chiranjeevi's film, and Balayya's film also releasing for Pongal. Due to this, it has been reported that the film crew is planning to postpone the release date of Adipurush.