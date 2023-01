வாரிசு ட்ரெய்லரை கொண்டாடிய IT Guys: இது ஐடி கம்பெனியா இல்லா மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டரா?

சென்னை: விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லர் நேற்று மாலை சன் டிவி யூடியூப் தளத்தில் வெளியானது.

இந்த ட்ரெய்லர் வெளியாகி 24 மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே 20 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.

பொங்கல் ரேஸில் அஜித்தின் துணிவு திரைப்படமும் ரிலீஸாக உள்ளதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில் நேற்று வெளியான வாரிசு ட்ரெய்லரை ரசிகர்களையும் கடந்து ஒரு தரப்பினர் உற்சாகமாக கொண்டாடியுள்ளனர்.

அதெல்லாம் கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் அம்மா.. வாரிசு பட வசனத்தை வைத்தே டிரெண்டாகும் வீடியோ மீம்!

English summary

Vijay starrer Varisu is releasing on the 11th ahead of Pongal. The trailer of this film was released yesterday evening. In this case, the trailer of Varisu was screened by a private IT company and is going viral.