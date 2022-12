குடும்பம் நடுத்தெருவுக்கு வந்துடும்ன்னு சொன்னேன்... ஓடிவந்து உதவிய ரஜினி... கண்கலங்கிய போண்டா மணி

சென்னை: தமிழில் ஏராளமான காமெடி காட்சிகளில் நடித்து புகழ் பெற்றவர் நகைச்சுவை நடிகர் போண்டா மணி.

மறைந்த நடிகர் விவேக், வடிவேலு உட்பட பல நடிகர்களுடன் போண்டா மணி நடித்து பிரபலமானவர்.

இரண்டு சிறுநீரகங்களும் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வந்த போண்டா மணி, பிரபலங்களிடம் உதவி கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில், தனியார் யூடியூப் சேன்லுக்கு பேட்டியளித்துள்ள போண்டா மணி, அவருக்கு உதவிய பிரபலங்கள் பற்றி நெகிச்சியுடன் பேசியுள்ளார்.

விஜய் 10 லட்சம் எல்லாம் கொடுக்கல.. வடிவேலு போன்ல கூட விசாரிக்கல.. போண்டா மணி வருத்தம்!

English summary

Actor Bonda Mani entertained people with his comedy. Currently, both kidneys have failed and he was taken treated at Omanturar Multi Specialty Hospital. So he asked for help from Cine celebrities. In this case, Actor Rajinikanth provided one lakh rupees to Comedian Bonda Mani for his treatment