பீஸ்ட் படக்குழு மீண்டும் ஜார்ஜியா செல்ல இது தான் காரணமா...வெளியான முக்கிய அப்டேட்

சென்னை : விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தான் தயாரிக்கிறது. ஜார்ஜியா, சென்னை, டெல்லி போன்ற பகுதிகளில் ஷுட்டிங்கை முடித்து விட்டு, அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங்கிற்காக தயாராகி வருகிறார்கள்.

சென்னையில் பிரம்மாண்ட மால் போன்ற செட் அமைக்கப்பட்டு, முக்கிய சண்டைக்காட்சிகள், பாடல் காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து ஃபிலிம் சிட்டியில் சென்டிமென்ட் காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பூஜா ஹெக்டே லீட் ரோலில் நடிக்கும் இந்த படத்தில் ஷைன் டாம் சாகோ மற்றும் செல்வராகவன் ஆகியோர் வில்லன் ரோலிலும் நடிக்கிறார்கள். அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். நண்பன் படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்த மனோஜ் பரமஹம்சா தான் இந்த படத்திற்கும் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

English summary

Latest sources said Vijay's Beast team to fly Georgia again for next schedule shooting. In that schedule vijay to transform youth look than before schedule. latest advanced camera to use in georgia shooting. already 80 percent of the shooting was completed.