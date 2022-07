சமந்தா வில்லி இல்லையாம்.. தளபதி 67 படத்தின் கதையே வேறயாம்.. வெயிட்டான LCUவா வரப் போகுதா?

சென்னை: இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான விக்ரம் திரைப்படம் 450 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இப்படியொரு படத்தைக் கொடுத்த நிலையில், அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாக உள்ள தளபதி 67 படத்தின் மீது ஒட்டுமொத்த திரைத் துறையும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் உள்ளது.

நடிகை சமந்தா இந்த படத்தில் விஜய்க்கு வில்லியாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தற்போது அவர் எப்படிப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்பது குறித்த தகவல்களும் கசிந்துள்ளன.

