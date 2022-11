“நான் தான் ஹீரோ… விஜய், அஜித் படங்களை டைரக்ட் பண்றது..”: எஸ்ஜே சூர்யாவின் பதிலால் ரசிகர்கள் அப்செட்

சென்னை: எஸ்ஜே சூர்யா நடித்துள்ள வதந்தி வெப் சீரிஸ்ஸின் ட்ரெய்லர் நேற்று வெளியானது.

புஷ்கர் - காயத்ரி தயாரித்துள்ள வதந்தி வெப் சீரிஸ்ஸை ஆண்ட்ரூஸ் இயக்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், வதந்தி வெப் சீரிஸின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய எஸ்ஜே சூர்யா, விஜய், அஜித் படங்களை இயக்குவது குறித்து தெரிவித்துள்ளார்.

240 நாடுகளில் என் வெப்சீரிஸ் வெளியாகுது.. வதந்தி டிரைலர் ரிலீஸ்.. குஷியில் எஸ்.ஜே. சூர்யா!

English summary

SJ Suriya is currently acting in the web series Vadhandhi. The web series will release on Amazon Prime on December 2. Speaking at the trailer release of the Vadhandhi web series, SJ Surya said that he is no longer interested in directing Vijay and Ajith films.