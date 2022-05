தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட் லுக் விஜய் பிறந்தநாளில் இல்லையா... எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

சென்னை : தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் விஜய்யின் பிறந்தநாளில் வெளியிடப்படும் என சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில், ஃபர்ஸ்ட்லுக் வெளியிடப்படும் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது படக்குழு.

விஜய்யின் பிறந்தநாள் இல்லாமல் மற்றொரு தேதியில் ஃபர்ஸ்ட்லுக் வெளியிடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். என்ன பிரச்சனை...அப்படியானால் விஜய் பிறந்தநாளில் என்ன வெளியிடப்பட போகிறார்கள்...எந்த ட்ரீட்டும் கிடையாது என பலவிதமான கேள்விகள் எழுந்து வருகிறது.

தெலுங்கில் முன்னணி டைரக்டரான வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் தற்போது நடித்து வருகிறார். தில் ராஜு, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார். குடும்ப சென்டிமென்ட் படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to sources, Thalapathy 66 first look will be released not on Vijay's birthday. Before Vijay's birthday, thalapathy 66 firstlook will be released on June 21st. Fans shocked on this info.