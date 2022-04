மிரள வைக்கும் தளபதி 66 அப்டேட்... இப்படி ஒரு தகவலை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படம் பற்றிய புதிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத இந்த முக்கிய அப்டேட்டை ரசிகர்கள் வெடி வெடித்து கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

பீஸ்ட் படத்தை முடித்த கையோடு அடுதத்த படமான தளபதி 66 படத்தின் வேலைகளில் இறங்கி விட்டார் விஜய். தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இந்த படத்தை இயக்குகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மூவிஸ் பேனரில் தில் ராஜு இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார். தமன் இசையமைக்கிறார்.

தளபதி 66 கதை இது தானா....விஜய் பாராட்டினது இதுக்கு தானா?

English summary

According to the latest sources, Thalapathy 66 first schedule shooting wrapped recently and second schedule will start from coming weeks. For Thalapathy 66 shooting, now Vijay halted in Hyderabad. Fans celebrate this latest update of Vijay's Thalapathy 66.