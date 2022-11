விஜய் கால்ஷீட்டுக்காக காத்திருக்கும் இயக்குநர்கள்… லிஸ்ட்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்க

சென்னை: வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து விஜய் நடிக்கவுள்ள தளபதி 67 மீதான எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

தளபதி 67க்குப் பிறகு விஜய்யின் அடுத்த படத்தை யார் இயக்கவுள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் அதிகம் காணப்படுகிறது.

இந்நிலையில், விஜய்யின் அடுத்தடுத்த படங்களின் இயக்குநர்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அடுத்த மாசம் வாரிசு ஆடியோ லான்ச்.. எல்லா பக்கமும் பயங்கர நெருக்கடி.. என்ன பேசுவார் விஜய்?

English summary

Vijay's Varisu film is releasing for Pongal. Following this, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. After that, it has been reported that Atlee, Magizh Thirumeni, Pradeep Ranganathan, Vetrimaaran, and RJ Balaji are going to direct Vijay's films.