பொன்னியின் செல்வன் பட வாய்ப்பை இழந்த 5 டாப் நடிகர்கள் இவங்க தான்

சென்னை : தமிழில் பிரம்மாண்ட வரலாற்று படமாக பொன்னியின் செல்வன் படத்தை உருக்கி உள்ளார் டைரக்டர் மணிரத்னம். இதில் இந்திய சினிமாவை சேர்ந்த ஏராளமான நடிகர்கள், நடிகைகள் நடித்துள்ளனர். ஆனால் இந்த படத்தில் முக்கிய ரோல்களில் நடிக்க வேண்டிய வாய்ப்பை பிரபலமான 5 நடிகர்கள் கை நழுவ விட்டுள்ளனர்.

மணிரத்னத்தின் கனவு படமாக பொன்னியின் செல்வன் படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக மணிரத்னம் படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காதா என நடிகர், நடிகைகள் ஏங்குவது வழக்கம். அதிலும் பொன்னியின் செல்வன் மிகப் பெரிய வரலாற்று காவியம். இந்த படத்தில் நடிப்பதும், இயக்குவதும் திரையுலகை சேர்ந்த பலரின் வாழ்நாள் லட்சியம் என்றே சொல்லலாம்.

அப்படிப்பட்ட படத்தை மணிரத்னம் தற்போது உருவாக்கி வெற்றி கண்டுள்ளார் மணிரத்னம். இதில் நடித்துள்ள ஒவ்வொரு நடிகர், நடிகையருக்கும் அவர்கள் ரோலில் மிகக் கச்சிதமாக நடிக்க தனியாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வேறு பல காரணங்களால் பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடிக்க கூடிய வாய்ப்பை இழந்தவர்கள் பற்றிய இங்கே பார்க்கலாம்.

க்ளைமாக்சுக்கு மட்டுமே ரூ.75 கோடியா? பட்டையை கிளப்பும் பிரபாஸ் படம்

English summary

Vijay, keerthy suresh, sathyaraj, parthiban, anushka shetty were missed the chance to act in Maniratnam's historic movie Ponniyin selvan. They committed in some other movies. For that reason these stars missed that great opportunity.