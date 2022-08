த்ரிஷாவும் இல்ல; சமந்தாவும் இல்ல...தளபதி 67 ஹீரோயின் இவர் தானா?

சென்னை : டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார் விஜய். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் செப்டம்பர் மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து தளபதி 67 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள படத்தில் விஜய் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தை டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் தளபதி 67 படம் பற்றிய அறிவிப்பு ஏதும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. தளபதி 67 பட அறிவிப்பு எப்போது வரும் என விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

English summary

With Samantha and Trisha's names already doing the rounds, the latest is that actress Keerthy Suresh is in talks to playing the female lead.Reports are that Trisha Krishnan will be reuniting with Vijay after fourteen years and is likely to play Vijay's wife in the film. Meanwhile, Keerthy Suresh will also be playing the female lead romancing Vijay in the film. Interestingly, Samantha is reported to be playing a villain in the film.