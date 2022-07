குந்தவை ரோலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இவரா...அது மட்டும் நடந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்?

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் டீசர் நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இது வெளியானது முதல் சோஷியல் மீடியா முழுவதும் பொன்னியின் செல்வன் பற்றிய பேச்சாக தான் உள்ளது.

வெளியானது Ponniyin Selvan Part 1 Teaser... கொண்டாடத்தில் ரசிகர்கள்

கடந்த ஒரு வாரமாக பொன்னியின் செல்வன் டீம், படத்தின் கேரக்டர்கள் பற்றிய போஸ்டரை வெளியிட்டு வருகிறது. இதுவரை விக்ரம், கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, ஜெயம் ரவி ஆகியோர்களின் போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இவற்றை பார்த்து விட்டு, இந்த கேரக்டருக்கு இவர் பொருத்தமாக இருப்பாரா மாட்டாரா, இந்த ரோல் வேறு யார் நடித்திருநதால் நன்றாக இருக்கும் என நெட்டிசன்கள் தங்களின் கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பொன்னியின் செல்வன் டீசர் அறிவிப்பு இன்று வருமா...ஹாட் தகவல்களால் பரபரப்பில் ரசிகர்கள்

English summary

Yesterday Ponniyin Selvan teaser released by movie makers. Aishwarya rai and Trisha's face to face scene gets more reach. But Keerthy Suresh was the first choice for trisha starred Kundhavai role in Ponniyin Selavn. But she denied the chance because of Annatthae chance.