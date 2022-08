தளபதி 67 ல் விஜய்க்கு வில்லனாகும் பிரபலம்...அப்போ மிரட்டலுக்கு தாறுமாறு தான்

சென்னை : பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார் விஜய். இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்து வருகிறார்.

படத்தின் ஷுட்டிங் விசாகப்பட்டினத்தில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்தாலும் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் போட்டோக்களும் அடிக்கடி கசிந்து வருவது படக்குழுவினரை மட்டுமின்றி ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்து வருகிறது.

ஏற்கனவே சென்னையில் நடத்தப்பட்ட ஷுட்டிங் போட்டோக்கள் கசிந்த நிலையில் சமீபத்தில் விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் நடத்தப்பட்ட ஷுட்டிங் போட்டோக்கள் கசிந்தன. இதைத் தொடர்ந்து நேற்று மருத்துவமனை சீன் ஒன்றின் போட்டோக்கள் கசிந்துள்ளன.

மீண்டும் லீக்கான வாரிசு படத்தின் வீடியோ.. இந்தமுறை ஹாஸ்பிடல் சீன்.. அட ஸ்ட்ரெச்சர்ல யாரு சரத்குமாரா!

English summary

It was reported that talks are on with Prithviraj Sukumaran, Sanjay Dutt and Action King Arjun for three of the villains. It is now said that Gautham Vasudev Menon is likely to play one of the antagonists in 'Thalapathy 67'.