தளபதி 66 ல் விஜய்யின் இன்னொரு அண்ணன் யார் தெரியுமா...வந்தாச்சு அடுத்த அப்டேட்

சென்னை : தளபதி 66 படத்தில் விஜய்யின் இன்னொரு அண்ணன் ரோலில் யார் நடிக்க போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. படத்தில் நடிப்பவர்கள் பற்றி அடுத்தடுத்து அப்டேட் வெளியிடப்பட்டு வருவதால் ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

விஜய் தற்போது தளபதி 66 படத்தில் நடித்து வருகிறார். தெலுங்கு டைரக்டரான வம்சி பைடபள்ளி, இந்த படத்தை தமிழ், தெலுங்கு என இரு மொழிகளிலும் எடுக்கிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

English summary

According to sources, telugu actor Srikanth joined in Thalapathy 66. He would play a role of Vijay's brother. He was last seen in late Kannada actor Puneeth Rajkumar starred James.Thalapathy 66 was his tamil debut movie.