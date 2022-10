வாரிசு லீக்கான பாடல்..அட்டிமெட்தான் படம் மிகப்பெரிய சம்பவம் பண்ணும் போல!

சென்னை : வாரிசு படத்திற்காக விஜய் பாடிய பாடல் வீடியோவுடன் லீக்காகி உள்ளதால் படக்குழுவினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தில் ராஜு பிரமாண்டமாகத் தயாரிக்கும் வாரிசு படத்தில் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கிவருகிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

வாரிசு திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்பதை படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டது.

English summary

Varisu stars Rashmika opposite Vijay, Srikanth, Sarathkumar, Khushbu, Sangeetha, Prabhu and others are playing important roles. The release of song scenes from Vijay starrer Varisu on the internet has shocked the film crew.