Varisu: ப்பா வேறலெவல் மிரட்டல்.. வாரிசு செகண்ட் லுக் செம சீனா இருக்கே.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகர் விஜய்யின் 48வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பல இடங்களில் நலத்திட்ட உதவிகள், உணவு வழங்குவது என பல நல்ல காரியங்களில் விஜய் ரசிகர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை நேற்று நடிகர் விஜய் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டார்.

இந்நிலையில், தற்போது அறிவித்தபடியே வாரிசு படத்தின் செகண்ட் லுக் வெளியாகி விஜய் ரசிகர்களை கொண்டாட்டத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றுள்ளது.

English summary

Varisu second look: Vijay poses in a very cool mode in this poster and he surrounded with a cute childrens also.