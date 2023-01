வாரிசு மெகா தெலுங்கு சீரியல் விரைவில்.. அடடா.. ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே அஜித் ரசிகர்கள்!

சென்னை: ஆட்ட நாயகன், பவர் சீட்ல இருக்காது சார், அன்போ அடியோ யோசிச்சு கொடுக்கணும் என வாரிசு ட்ரெய்லர் முழுக்கவே பஞ்ச் வசனங்களால் நிறைந்திருந்தாலும் குடும்ப போர்ஷன் அப்படியே மெகா சீரியல் மாதிரியே இழுவையாக உள்ளது என அஜித் ரசிகர்கள் வாரிசு ட்ரெய்லரை கலாய்க்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு ட்ரெய்லர் அறிவித்தபடியே ஷார்ப்பா 5 மணிக்கு சன் டிவி யூடியூபில் வெளியாகி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

குடும்ப ரசிகர்களை மனதில் கொண்டு காமெடி, சென்டிமென்ட், ஆக்‌ஷன் என டெம்பிளேட் படமாக உருவாகி உள்ள வாரிசு படத்தை மெகா சீரியல் என்றும் பழைய படம் என்றும் நெட்டிசன்கள் வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம்... கொண்டாட்டத்திற்கு தயாரா மக்களே?

English summary

Varisu Trailer gets trolled by Ajith fans they trolls it s a Telugu Mega serial and copy cat of Allu Arjun's Ala Vaikunthapuramulo movie in social media comments. Both, Varisu and Thunivu not reveal the release dates.