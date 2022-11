விஜய் பண்ணது பெரிய தவறு.. வாரிசு படத்துக்கு விழுந்த சவுக்கடி.. பிரபல தயாரிப்பாளர் விளாசல்!

சென்னை: பாகுபலி,கேஜிஎஃப் படங்களுக்கு மானங்கெட்டுப் போய் தமிழ் சினிமாவில் எந்தவொரு கட்டுப்பாடும் இன்றி அதிக தியேட்டர்களை ஒதுக்கினார்கள்.

ஆனால், தெலுங்கர்கள் அப்படி இல்லை. தங்கள் மொழி நடிகர்கள் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என நினைப்பது தவறில்லை.

விஜய் பண்ணது தான் பெரிய தவறு தமிழ்நாட்டு இயக்குநர்களையும், தயாரிப்பாளர்களையும் விட்டுட்டு டோலிவுட் பக்கம் போனதுக்கு விழுந்த பெரிய சவுக்கடி இது என தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் பேசியுள்ள பேட்டி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Producer K Rajan open interview trending in social media. He told, Vijay done a big mistake for doing Varisu and it gets a big trouble in both Tollywood and Kollywood in a recent interview.