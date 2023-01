இனிமே ஜானி மாஸ்டர் வேண்டாம்.. ஷோபி தான் வேணும்.. ரஞ்சிதமே பாடலால் கடுப்பான விஜய் ரசிகர்கள்!

சென்னை: அரபிக் குத்து பாடலிலேயே நடிகர் விஜய்யை கம்பியை பிடித்துக் கொண்டு பஸ்ஸில் தொங்குவது போல மாற்றி விட்டார் என ட்ரோல்கள் கிளம்பிய நிலையில், வாரிசு படத்தில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரஞ்சிதமே பாடலுக்கும் நான் தான் எங்க அண்ணாவுக்கு டான்ஸ் பண்ணுவேன் என வச்சு செய்து விட்டார் என விஜய் ரசிகர்களே கடுப்பாகி உள்ளனர்.

வாரிசு படத்தில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஜிமிக்கி பொண்ணு பாடல் மற்றும் செலிபிரேஷன் ஆஃப் வாரிசு பாடல்களில் ஷோபி மாஸ்டர் நடனமைத்த ஸ்டெப்ஸ் நடிகர் விஜய்க்கு பக்காவாக பொருந்தி போய் ரசிக்கும் படியாக உள்ளதாக விஜய் ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

ஷோபி மாஸ்டரை வண்டியில் ஏத்து, ஜானி மாஸ்டர் மேல வண்டியை விட்டு ஏத்து என மீம்களையும் போட்டுத் தாக்கி வருகின்றனர்.

ரசிகர்களை கவர்ந்த வாரிசு படம்.. தளபதி 67 படத்தின் அப்டேட்டிற்காக காத்திருக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!

English summary

Vijay fans upset Jani Master choreography and praises Shobi Master work in Varisu. After Seeing Beast Arabic Kuthu video dance most of the Vijay fans upset with Jani Master funny choreography and same thinks happens now to Ranjithame song too.