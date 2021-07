விஜய்யின் பீஸ்ட் ரிலீஸ்...தீபாவளிக்கா? பொங்கலுக்கா?...அசர வைத்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் பீஸ்ட் படத்தின் படப்பிடிப்பு மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு ஜார்ஜியாவில் நடத்தப்பட்டது. சன் பிக்சர்ஸ் பேனரில் கலாநிதி மாறன் தயாரிக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் யோகிபாபு, ஷைன் டாம் சாக்கோ, அபர்னா தாஸ், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் டைட்டில், ஃபஸ்ட்லுக் மற்றும் இரண்டாவது லுக் வெளியிடப்பட்டது. இது ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பை பெற்றது. இதனை விஜய் ரசிகர்கள் தாறுமாறாக வைரலாக்கினர். ஒரு மணி நேரத்திலேயே கிட்டதட்ட 3 லட்சம் லைக்குகளை பெற்றது.

English summary

The Beast team is planning to wrap the shooting before October and the film is expected to hit the theatres for a mega Pongal release.