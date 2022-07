வாரிசு விஜய் பற்றி வந்த ஹாட் தகவல்...ஒன்னு இல்ல ரெண்டு...அப்போ மாஸா இருக்குமே

சென்னை : விஜய் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படம் தற்போது அவர் நடித்து வரும் வாரிசு. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு விஜய் குடும்ப சப்ஜெக்ட்டில் நடிக்கிறார் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.

இது பிரெஞ்சு படத்தின் காப்பி என்று சொல்லப்பட்டாலும், இந்த படத்தில் விஜய் இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கிறார் என்பதால் விஜய்யின் கேரக்டர் மற்றும் படத்தின் கதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் மெகா நட்சத்திர பட்டாளம் நடிக்கும் வாரிசு படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் பிறந்தநாளுக்கு டைட்டில், போஸ்டர் வந்ததை போல் அடுத்த அப்டேட் எப்போ வரும் என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Now there are not one but two red hot updates on 'Varisu' the first one is that Thalapathy Vijay's name in the film is Vijay Rajendhiran which is quite close to his originality. Secondly the character that the mass hero is playing is that of an Application Designer or in colloquial terms App Developer.