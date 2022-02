சென்னை : மனைவி பிரியாவுடன் ரொமான்டிக் போட்டோக்களை வெளியிட்டு வரும் டைரக்டர் அட்லீ, தற்போது செய்துள்ள காரியத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டுள்ளனர். அட...இவர் கூடவா என கேட்டு, லைக்குகளை குவித்து வருகின்றனர்.

அட இவருமா... மனைவியுடன் சேர்ந்து டைரக்டர் அட்லீ செய்த காரியத்தை பார்த்தீங்களா ?

சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு நயன்தாரா நடித்த ராஜா ராணி படத்தை இயக்கி டைரக்டராக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் அட்லீ. முதல் படமே கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்ததால், விஜய்யை வைத்து வரிசையாக தெறி, மெர்சல், பிகில் போன்ற மாஸ் வெற்றி படங்களை கொடுத்தார். இதனால் மிக குறுகிய காலத்திலேயே ஹிட் பட டைரக்டர் என்ற பெயரை பெற்று, டாப் டைரக்டர்கள் லிஸ்டிலும் இடம் பிடித்தார் அட்லீ.

English summary

Like other celebrities, now Vijay's favourite director Altee sacked his legs for Beast Arabic kuthu song. Along with his wife Priya Atlee, he danced amazingly. Fans appreciated his dancing skill and give lots of likes for this video.