விஜய்யா இது...செம ஸ்மார்ட்டா இருக்காரே...இணையத்தை தெறிவிக்க விடும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய்யின் ஒரு வீடியோவை வைத்து இணையத்தையே தெறிக்க விட்டு, செம கலக்கு கலக்கி வருகிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள். விஜய்யின் லேட்டஸ்ட் லுக்கை புகழ்ந்து தள்ளி, இந்த வீடியோவை காட்டுத்தீ போல் பரவ விட்டு வருகின்றனர்.

தெலுங்கில் முன்னணி டைரக்டரான வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் தற்போது நடித்து வருகிறார். தில் ராஜு, ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்து வருகிறார். குடும்ப சென்டிமென்ட் படமாக இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

After finished recent schedule of thalapathy 66 shooting, Vijay return to Chennai from Hyderabad. He arrived in Chennai airport video becomes trending in social media. Vijay is in latest thalapathy 66 look. Fans celebrate Vijay's latest smart look.