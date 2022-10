ஜப்பானில் வெளியாகும் மாஸ்டர்… இண்டர்நேஷனல் லெவலில் மஜா செய்யும் விஜய்

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் 2021 பொங்கலுக்கு வெளியான மாஸ்டர் திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார்.

விஜய்க்கு வில்லனாக விஜய் சேதுபதி நடித்திருந்த மாஸ்டர் சூப்பர் ஹிட் ஆனதோடு பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் பட்டையைக் கிளப்பியது.

விரைவில் விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் 'தளபதி 67' உருவாகவுள்ள நிலையில், மாஸ்டர் ஜப்பானில் வெளியாகவுள்ளது.

English summary

Vijay's 2021 mega-blockbuster Master film Directed By Lokesh Kanagaraj. Is all set to release in Japan under the title Sensei. This film is slated to hit theatres there on Nov 18, 2022.