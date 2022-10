விஜய் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் தீபாவளி ட்ரீட்… ஒன்னு இல்ல ரெண்டு… அதுவும் அல்டிமேட் அப்டேட்

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67'ல் நடிக்கிறார் விஜய்.

இந்நிலையில் வரும் தீபாவளிக்கு விஜய் ரசிகர்களுக்காக இரண்டு ஸ்பெஷல் விருந்து காத்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மும்பை கேங்ஸ்டராக விஜய்.. ஹீரோ ரெடி.. வில்லன்களும் ரெடி.. இயக்குநர் எப்பவோ ரெடி.. அறிவிப்பு எப்போ?

English summary

Vijay is currently acting in Varisu. The first single of this film is said to be released on Diwali. Also, the official announcement of Vijay's next film Thalapathy 67 has been reported on Diwali. Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj.