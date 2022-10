தளபதியுடன் கூட்டணி வைக்கும் தல… விஜய் நடிக்கும் படத்தை தயாரிக்க ரெடியான தோனி?

சென்னை: விஜய் தற்போது வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கத்தில் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67' படத்தில் கமிட் ஆகியுள்ளார்.

இந்நிலையில், விஜய்யும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் தோனியும் விரைவில் கூட்டணி வைக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Former cricketer Dhoni and Vijay met together on the sets of Beast. Then the photos went viral on the internet. In this case, it has been reported that Dhoni will produce a Vijay film.