கைவசம் ஏராளமான படங்கள்.. அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு படங்களை இயக்கும் எண்ணமில்லை.. பிரபல நடிகர் தகவல்!

சென்னை: அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தப் படத்தையும் இயக்கும் திட்டமில்லை என நடிகர் தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் தனுஷ் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார். எந்த மாதிரியான கதைக்களம் என்றாலும் பட்டையை கிளப்பி வருகிறார்.

கொலைகாரியாக மாறும் பிரியாமணி… 'கொட்டேஷன் கேங்’ படம் குறித்து சூப்பர் தகவல் !

நகரத்து இளைஞன், கிராமத்து இளைஞன், கேங்ஸ்டர், அரசியல்வாதி என எப்படிப்பட்ட கதையம்சம் கொண்ட படம் என்றாலும் எதார்த்தமான நடிப்பால் ரகளை செய்து விடுகிறார்.

English summary

when Dhanush will direct his next film? He opened up that he will not direct film for next 3 years due to movie commitments.