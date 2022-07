வாரிசு படத்தில் விஜய்க்கு வில்லன் யார்?...இது என்ன புது ட்விஸ்ட்?...இதை யாருமே சொல்லலியே

சென்னை : விஜய் தற்போது பிரபல தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார். வம்சி, ஏற்கனவே தமிழில் கார்த்தி - நாகர்ஜுனா நடித்த தோழா படத்தை இயக்கி தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் தான்.

வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் சென்னை, ஐதராபாத் ஆகிய நகரங்களில் மாறி மாறி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதே போல் வாரிசு படத்தின் ஷுட்டிங் ஸ்பாட் போட்டோக்கள், வீடியோக்களும் அடிக்கடி இணையத்தில் கசிந்து வைரலாகி வருகின்றன. இதனால் படக்குழு மீது விஜய் ரசிகர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.

சமீபத்தில் ஐதராபாத்தில் துவங்கப்பட்ட ஷுட்டிங் 2 நாட்களுக்கு முன்பு நிறைவடைந்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் அடுத்த கட்ட ஷுட்டிங் துவங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் எங்கு நடக்க போகிறது, எப்போது துவங்க போகிறார்கள் என எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

English summary

Netizens said that one the Vijay character was keep suspensed by movie makers. So this Vijay character may be play a Villain role in Varisu movie. After Azhagiya tamil maghan, fans to watch Vijay vs Vijay in Varisu.