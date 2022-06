மறுபடியும் வலிமை வைப்ரேஷன் வருதே.. பொங்கலுக்கு தள்ளிப் போகிறதா ஏகே61? விஜய்யுடன் மோதுவாரா?

சென்னை: சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ், கார்த்தியின் சர்தார் படங்கள் தீபாவளி ரிலீஸ் என அறிவித்துள்ள நிலையில், ஏகே61 படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகாது என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ள நடிகர் விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே இன்று வெளியாக போகிறது.

ஆனால், இன்னமும் ஏகே61 படத்தின் எந்தவொரு அறிவிப்பும் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அஜித்தின் 'ஏகே 61' படத்துடன் மோதும்.. சிவகார்த்திகேயனின் 'பிரின்ஸ்' ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு !

English summary

Ajith Kumar's AK61 might be postponed to Pongal 2023 buzz started after Sivakarthikeyan's Prince will release on Diwali this year official annoucement came now. Will Vijay and Ajith made a clash of titans in next year Pongal question also raised by fans.