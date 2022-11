தசாவதாரம் படத்திற்காக 1.5 நாள் குழம்பியிருந்த கமல், ரவிக்குமார் & கிரேசி மோகன்... தீர்த்து வைத்த வாலி

சென்னை: சங்கர் இயக்கத்தில் இந்தியன் 2 திரைப்படத்தில் பரபரப்பாக நடித்துக் கொண்டே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்குகிறார் கமல் ஹாசன்.

அடுத்ததாக பா.ரஞ்சித் அல்லது மலையாள இயக்குநர் மகேஷ் நாராயணன் இயக்கத்தில் கமல் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தசாவதாரம் திரைப்படத்தில் நடந்த ஒரு சுவாரசியமான சம்பவம் ஒன்றைப் பற்றி முன்னதாக வாலி மற்றும் கிரேசி மோகன் பேசிய ஒரு நிகழ்ச்சி தற்சமயம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Kamal Haasan is also hosting the Bigg Boss show while acting sensationally in Indian 2 directed by Shankar. Kamal is expected to act next under the direction of Pa Ranjith or Malayalam director Mahesh Narayanan. Meanwhile, an episode of Vaali and Crazy Mohan talking about an interesting incident that happened in the movie Dasavatharam is currently being shared in social media.