எம்மி விருதை வென்று அசத்திய பாரக் ஒபாமா: இவரு அமெரிக்க முன்னாள் அதிபரா இல்ல ஆல்ரவுண்டரா?

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பாரக் ஒபாமா அரசியலையும் கடந்து பன்முகத் திறமையாளராக வலம் வருகிறார்.

2009 முதல் 2017 வரை இரண்டு முறை அமெரிக்க அதிபராக பதவி வகித்து பல்வேறு சாதனைகளை செய்துள்ளார்.

இந்நிலையில் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபரான பாரக் ஓபாமா எம்மி விருதை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

2014 தமிழக அரசு விருது..சிறந்த நடிகைக்கான விருது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பெற்றார் !

English summary

Former U.S. President Barack Obama won his first notable Emmy award for the narration of Netflix's documentary series, 'Our Great National Parks' on Saturday. After Dwight Eisenhower, Obama becomes the second President to win an Emmy award.