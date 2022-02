என்னது...சிறந்த படத்திற்கான ஆஸ்கார் விருது ஜெய்பீம் படத்திற்கா... லீக் செய்த தொகுப்பாளர்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : சிறந்த படத்திற்கான ஆஸ்கார் விருது ஜெய்பீம் படத்திற்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் ட்வீட் செய்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. இது உண்மை தானா என பலரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த படங்கள், திரைப்பட கலைஞர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆஸ்கார் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. சினிமாத்துறையின் மிக உயரிய விருதாகவும், கெளரவமாகவும் பார்க்கப்படுவது ஆஸ்கார் விருதுகள். இந்த விருதுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் வழங்கப்படும். ஆனால் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கடந்த ஆண்டு, இரண்டு மாதங்கள் தாமதமாக ஏப்ரல் மாதம் நடத்தப்பட்டது.

English summary

94th Oscar award nomination will announced today. oscar award ceremony will be held on March 27th. But Oscar host Jacqueline coley wrote in his twitter page that jai bhim is the best film. Fans are shocked by this tweet.