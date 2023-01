RRR படத்துக்கு மேலும் இரண்டு சர்வதேச விருதுகள்... ஆஸ்கர் ரேஸில் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

ஏஞ்சல்ஸ்: ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் கடந்தாண்டு மார்ச் 24ம் தேதி வெளியானது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் உலகம் முழுவதும் பான் இந்தியா படமாக வெளியான ஆர்.ஆர்.ஆர் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 1200 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்தது.

இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற நாட்டு கூத்து பாடல் கோல்டன் குளோப் விருதை வென்ற நிலையில், மேலும் இரு சர்வதேச விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளது.

சிறந்த வெளிநாட்டு மொழி திரைப்படம், சிறந்த பாடல் என இரு பிரிவுகளில் Critics Choice Awards வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

அப்படி சொல்லாதீங்க.. RRR பாலிவுட் படமே இல்லை.. ஹாலிவுட்டில் டென்ஷனான ராஜமெளலி.. என்ன ஆச்சு?

English summary

Rajamouli directed the RRR movie released last year. Naatu Naatu song featured in this film won a Golden Globe Award. Following this, RRR has won the Critics Choice Awards in two categories: Best Foreign Language Film and Best Song.