ஹாலிவுட் விருதுகளை தட்டித் தூக்க தயாரான RRR.. Critics Choice விருதுகளில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் தேர்வு!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கோல்டன் குளோப் விருதுக்கு 2 பிரிவுகளில் தேர்வான இயக்குநர் ராஜமெளலியின் ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம். அடுத்ததாக அமெரிக்காவின் புகழ் மிக்க Critics Choice விருதுக்கு 5 பிரிவுகளின் கீழ் அசத்தலாக தேர்வாகி உள்ளது.

இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் இந்த ஆண்டு வெளியான ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம் இந்திய ரசிகர்களை மட்டுமின்றி சர்வதேச ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

ஹாலிவுட்டில் இந்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட சர்வதேச விருதுகளை தட்டித் தூக்கும் குறிக்கோளுடன் பல விருது விழாக்களில் படத்தை களமிறக்கி உள்ளார் இயக்குநர் ராஜமெளலி.

ரஜினியின் சாதனையை தொட முடியாத ராஜமெளலி... முதலுக்கே மோசம் போன ஆர்ஆர்ஆர்!

English summary

SS Rajamouli's RRR bags 5 best Critics Choice Awards Nominations at America. Before it got selected in two nominations at Golden Globe Awards. Ram Charan and Jr NTR starrer RRR grabs many hearts in hollywood this year.