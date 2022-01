சூர்யா, ஜோதிகா, உதயநிதிக்கு விருது கிடைக்குமா...காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : ஆண்டுதோறும் சினிமா துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்தவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஆஸ்கார் விருது வழங்கப்படுவது அனைவரும் அறிந்தது தான். சினிமா துறையை போன்றே, உலக அளவில் மனித சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்காக பங்களிப்பை அளிப்பவர்களுக்கு Global Community Oscars Awards வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி 2021 ல் உலக அளவில் சமூக வளர்ச்சிக்காக தங்களின் பங்களிப்பை அளித்தவர்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு Global Community Oscars Awards வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த விருதிற்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Suriya, Jyothika, Udhayanidhi were nominated for Global Community Oscars Awards 2021. This award ceremony will be held on February 19th in USA. Fans wished for this celebrities to get this award.