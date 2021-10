அமிதாப் பச்சனின் 79வது பிறந்த நாள்… ஒன்று திரண்டு வாழ்த்திய திரைப்பிரபலங்கள்!

மும்பை : பிக் பீ, மற்றும் ஷாஹேந்ஷா என்று அனைவராலும் செல்லமாக அழைக்கப்படும் அமிதாப் பச்சன் இன்று தனது 79வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

அவருக்கு திரைப்பிரபலங்கள், நெருங்கிய ரசிகர்கள் என பலரும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

மலையாள நடிகர் நெடுமுடி வேணு மருத்துவமனையில் அனுமதி

அமிதாப் பச்சனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இணையத்தில், #HappyBirthdayAmitabhBachchan, #HappyBirthdayBigB ஆகிய ஹேஷ்டேகுகள் இந்திய அளவில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Amitabh Bachchan is celebrating his 79th birthday today, October 11. On this special day, Big B's fans, friends and family members took to social media to wish the legendary actor.