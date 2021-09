சமூகவலைத்தளங்களை தவறாக பயன்படுத்தாதீர்கள்… பாலிவுட் பிரபலம் அட்வைஸ் !

மும்பை: பாலிவுட் மூத்த நடிகர் அனில் கபூர், சமூகவலைத்தளங்களை தவறாக பயன்படுத்தாதீர்கள் என்று தனது ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார்.

பின்ச் சீஸன்-2 என்கிற அரட்டை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனில் கபூர் பல சுவாரசியமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் 15ந் தேதி, க்யூபிளே யூடியூப், ஜீ5 மற்றும் மைஎஃப்எம்மில் ஒளிபரப்பப்படும். இந்த வீடியோவிற்கு லைக்குகள் மலைபோல் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Anil kapoor said that, social media positively as it can be a great platform, Don't try to use it negatively and exploit it for sensationalism.