பிரபாஸிடம் மேரேஜ் புரோபோஸ்… அனுஷ்காவுக்கு ஜெர்க் கொடுத்த பாலிவுட் ஹீரோயின்:

மும்பை: தெலுங்கு திரையுலகில் டார்லிங் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் பிரபாஸ், இப்போது பான் இந்தியா ஸ்டாராக கலக்கி வருகிறார்.

பாகுபாலி படத்திற்குப் பின்னர் பிரபாசும் அனுஷ்காவும் திருமணம் செய்துகொள்ள உள்ளதாக கூறப்பட்டது.

ஆனால், இதுவரை பிரபாஸும் அனுஷ்காவும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் இருக்கும் நிலையில், தற்போது இருவருக்கும் இடையே பாலிவுட் நடிகை குறுக்கு வந்துள்ளதாக வெளியான தகவல் வைரலாகி வருகிறது.

தனிப்பட்ட பகையை.. இண்டஸ்ட்ரி பகையா மாத்திட்டான்.. முன்னாள் காதலரை திட்டித் தீர்த்த கிரிஞ்ச் நடிகை!

English summary

Telugu's leading actor Prabhas is still unmarried and living alone. There were reports that Prabhas and actress Anushka was in love. In this case, Bollywood actress Kriti Sanon has said that she would marry Prabhas if given a chance.