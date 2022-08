'செக்ஸ்’ வாழ்க்கையில் எனக்கு அனுபவம் இல்லை..பிரபல இயக்குநரை அசிங்கப்படுத்திய டாப்சி!

மும்பை : பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகைகளில் ஒருவரான டாப்ஸி பன்னு பாலிவுட் இயக்குநர் அசிங்கப்படுத்தும் வகையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்துள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பல்வேறு மொழி படங்களில் நடித்து வருகிறார். டாப்ஸி தற்போது Dobaaraa என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இத்திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 19ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

பஞ்சாப்பை சேர்ந்த டாப்ஸி தெலுங்கு மொழியில் 2010ஆம் ஆண்டு வெளியான ஜுமாண்டி நாடம் படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகை டாப்ஸி.

“வெள்ளாவிலவச்சு வெளுத்த புள்ளைக்கு ஹேப்பி பர்த்டே”: ஆடுகளம் டூ சபாஷ்மித்து வரை, டாப் கியரில் டாப்ஸி

