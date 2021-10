கணவர் ரன்வீருக்கு பளார் விட்ட தீபிகா படுகோன்... ஏன் என்னாச்சு... பதறி போன ரசிகர்கள்

மும்பை : பாலிவுட்டின் அழகிய காதல் தம்பதிகளில் ரன்வீர் சிங்கும் - தீபிகா படுகோனும் ஒருவர். இவர்கள் இணைந்திருக்கும் ஃபோட்டோக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தங்களின் காதலையும், சந்தோஷத்தையும் வெளிப்படுத்தக் கூடியவர்கள்.

2018 ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ரன்வீர் சிங் - தீபிகா படுகோன் திருமணம் நடைபெற்றது. பாரம்பரிய முறைப்படி, மிக எளிய முறையில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. அதே சமயம் பாலிவுட் நட்சத்திரங்கள் ஒன்று திரள இவர்களின் திருமண வரவேற்பு, மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது.

English summary

Ranveer singh will host a quiz show in colors tv which is named as the big picture. for this program makers revealed lots of promos. in latest promo ranveer revealed that his wife deepika slap for not answering one particular question. this video goes viral.