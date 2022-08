ரசிகரின் காலில் விழுந்த ஹிருத்திக் ரோஷன்...என்ன மனுஷன்யா இவரு ?

மும்பை : பாலிவுட்டின் டாப் நடிகரான ஹிருத்திக் ரோஷன் அடிக்கடி ஏதாவது செய்து மீடியாக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருபவர். தற்போது மீண்டும் அனைவரும் தன்னை பற்றி பேச வைத்துள்ளார்.

ஹிருத்திக் தற்போது விக்ரம் வேதா படத்தின் இந்தி ரீமேக்கில் நடித்து வருகிறார். இதில் விஜய் சேதுபதி நடித்த கேரக்டரில் ஹிருத்திக் ரோஷனும், மாதவன் நடித்த கேரக்டரில் சயிஃப் அலிகானும் நடித்து வருகின்றனர்.

இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் ஹிருத்திக் ரோஷனை பார்த்து விட்டு பலரும் விமர்சித்தனர். விஜய் சேதுபதி நடிப்புடன் ஒப்பிட்டு, மீம்ஸ் போடப்பட்டது. ஆனால் சமீபத்தில் வெளியான விக்ரம் வேதா டீசர் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

