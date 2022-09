பிரம்மாஸ்திரம் இயக்குநரை பாராட்டுபவர்களை ஜெயிலில் புடிச்சு போடுங்க.. கங்கனா ரனாவத் காட்டம்.. ஏன்?

மும்பை: பாய்காட் பாலிவுட் எதிர்ப்பையும் தாண்டி பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் முதல் நாளில் உலகளவில் 55 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மேலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளுக்கான அட்வான்ஸ் புக்கிங் அனல் பறக்கிறதாம்.

இந்நிலையில், பிரம்மாஸ்திரம் இயக்குநர் அயன் முகர்ஜியை ஜீனியஸ் என பாராட்டுபவர்களை சிறையில் தள்ள வேண்டும் என நடிகை கங்கனா ரனாவத் காட்டமான பதிவை போட்டுள்ளார்.

