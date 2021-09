13 வயது சிறிய காதலருடன் டின்னர் டேட் போன மயிலு மருமகள்.. தீயாய் பரவும் போட்டோஸ்!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகையான மலைக்கா அரோரா தன்னை விட 13 வயது சிறிய காதலருடன் டின்னர் டேட்டிங் போன போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பாலிவுட்டின் படு கவர்ச்சியான நடிகைகளில் ஒருவர் மலைக்கா அரோரா. நடிகை, டான்சர், மாடல், டிவி தொகுப்பாளினி என பல முகங்களை கொண்டவர் மலைக்கா அரோரா.

நடிகர் அர்ஜூன் கபூரின் சூப்பர் ஹாட் கேர்ள் ஃபிரண்ட் என்றும் குறிப்படப்பட்டு வருகிறார். நடிகை மலைக்கா அரோரா தமிழில் ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியான உயிரே படத்தில் தக்க தைய்ய தைய்யா என்ற பாடலுக்கு நடனமாடியிருப்பார்.

English summary

Malaika Arora and Arjun Kapoor gone for dinner. Photos of these two exiting in a stylish look from a restaurant in Mumbai are coming out.